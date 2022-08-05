Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı

BALIKESİR'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki barınağa gönderildi.

Kepsut ilçesi kırsal İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü sabah saatlerinde, kurbanlık ineği kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesi kaçan inek, 25 gün sonra, kaçtığı bölgeye 25 kilometre mesafedeki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu. Muhtar Ramazan Kocabıyık ineği 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi. Başkanlığını sanatçı Haluk Levent'in yaptığı Ahbap Platformu, ineği satın almak için harekete geçti. Muhtar Kocabıyık, hayvan için 30 bin lira istediğini açıkladı. Muhtar ile iletişime geçen Ahbap Platformu, ineği satın aldı ancak fiyat açıklanmadı.