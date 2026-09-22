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İzmir Güzelbahçe'de 3 ton orkinos ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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İzmir Güzelbahçe'de 3 ton orkinos ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.
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İzmir Deniz Polisi, Güzelbahçe'de şüpheli 2 kamyoneti durdurdu; kaçak avlandığı belirlenen 3 ton mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İzmir Deniz Polisi ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli 2 kamyoneti Güzelbahçe ilçesinde durdurdu.

Yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 3 ton mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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