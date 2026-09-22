İzmir Güzelbahçe'de 3 ton orkinos ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Deniz Polisi, Güzelbahçe'de şüpheli 2 kamyoneti durdurdu; kaçak avlandığı belirlenen 3 ton mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İzmir Deniz Polisi ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli 2 kamyoneti Güzelbahçe ilçesinde durdurdu.
Yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 3 ton mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu.
Şüpheli 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA