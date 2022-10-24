İzmir'de Rapor Yazmak İçin Para İstediği Öne Sürülen Doktor Açığa Alındı

İzmir yerel gündem haberine göre İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, istirahat raporu yazmak için para istediğine dair görüntüleri sosyal medyada yayınlanan bir doktorun açığa alındığını duyurdu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, istirahat raporu yazmak için para istediğine dair görüntüleri sosyal medyada yayınlanan bir doktorun açığa alındığını duyurdu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekimin, hakkında inceleme başlatılarak açığa alındığını bildirdi. Açıklamada, doktorun istirahat raporu yazmak için para istediğine dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığına dikkat çekildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine adı geçen hekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'müzce inceleme başlatılmış olup, ilgili açığa alınmış ve eş zamanlı adli makamlara da konu hakkında bilgi verilmiştir. Sağlık camiası içerisinde etik olmayan, suç unsuru teşkil edecek her türlü davranışa ve olası eyleme karşı yaptırımlarımızın ve disiplin sürecinin işletileceği bilinmelidir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."