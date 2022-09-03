Ev hapsindeki Gülşen'in önceden anlaşmasını yaptığı konserine, kendi ekibi çıkacak

İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle ev hapsinde tutulan Gülşen, bugün İzmir'de yapılması planlanan konserine katılamayacak. Ünlü sanatçının yerine sahneye, Gülşen'e konserlerinde eşlik eden orkestra ve vokalistleri çıkacak.

Dört ay önce verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik kullandığı sözleri ağustos ayında gündem olan ve tutuklanan, ardından ev hapsine alınan Gülşen Çolakoğlu geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Gülşen, yapılan itiraz üzerine 4 günün sonunda ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

SAHNESİNE EKİBİ ÇIKACAK

Dün hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan ve halen ev hapsinde olan Gülşen, bugün İzmir'de vermesi planlanmış olan konsere katılamayacak. Konserlerde Gülşen'e eşlik eden orkestra ve vokal grubu ise bugün 21.30'da 91. İzmir Enternasyonal Fuarı çim konserleri kapsamındaki organizasyonda sahneye çıkacak. Organizasyonda Gülşen'in şarkıları seslendirilecek ve klipleri gösterilecek.

"GÜLŞEN'İN ŞARKILARI SESLENDİRİLECEK"

İZFAŞ'dan Gülşen'in katılamayacağı konsere dair şu açıklama yapıldı: "İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen'in orkestra ve vokal grubu saat 21.30'da Çim Sahne'de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir."