İzmir Foça'da Yangın: 4 Hektar Zarar Gördü

İzmir Foça'da Yangın: 4 Hektar Zarar Gördü
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Foça ilçesinde çıkan yangın, maki ve zeytin ağaçlarıyla kaplı alana sıçrayarak 4 hektarlık bir alanı etkiledi. Alevler 2 saatlik bir müdahaleyle kontrol altına alındı.

İZMİR'in Foça ilçesinde otlukta çıkan yangın, maki ve zeytin ağaçlarıyla kaplı alana da sıçradı. Alevler, 2 saatlik çabayla kontrol altına alınırken, 4 hektarlık alan zarar gördü.

Foçaköy ile Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu arasındaki otluk alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, maki ve zeytin ağaçlarıyla kaplı alana da sıçradı. Alevlere 3 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözle müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 4 hektarlık alan zarar gördü. Yangını çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.(DHA

Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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