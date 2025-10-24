Haberler

İzmir Foça'da Sel Felaketi: 666 Personel ve 277 Araçla Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir Foça'da meydana gelen şiddetli sağanak sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kaybolan bir vatandaş için 666 personel ve 277 araçla bölgede olduklarını açıkladı.

Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası toplam 666 personel ve 277 araçla vatandaşın yanında olduklarını, selde kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Foça'da etkili olan yağış sonrası bölgeye incelemelerde bulunmak için gelen Pehlivan, bir kişinin selde kaybolduğu Yeni Foça'daki Bucak mevkisinde devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde etkisini gösteren yağmurda yaklaşık 1,5 saat içinde metrekareye 144 kilogram, 12 saat ortalamasına göre ise metrekareye yaklaşık 155,4 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

Yağış sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sel ve buna bağlı su baskını ve mahsur kalma konusunda 207 ihbar geldiğini belirten Pehlivan, bu ihbarlara, Afad, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiğini ifade etti.

Pehlivan, AFAD olarak İzmir Valiliği koordinasyonunda tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Toplamda 666 personel görev yaptı. 277 araç da bu süreçte görev aldı. Hala görevlerini sürdürüyorlar. Özellikle bir vatandaşımızın şu anda bulunduğumuz Fevzi Çakmak Mahallesi, Bucak mevkisindeki Bucak Deresi'ne araçla birlikte kapılmış olduğu ihbarı gelmesine istinaden ilk andan itibaren öncelikle İzmir'de bulunan dalgıç ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerine behemahal başladılar. Aracın sürüklendiği bilgisi alındığı andan itibaren olay yerine intikal etmek suretiyle araca ulaştılar. Maalesef 70 yaşında olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşımıza, bir amcamıza henüz ulaşamadık. Bu anlamda çevre illerden de takviye ettiğimiz hem AFAD'ın hem emniyetin, jandarmanın ve sahil güvenliğin dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiler. Bu saat itibarıyla da kıyı araması dediğimiz yöntemle aramaları sürdürüyorlar. Ancak henüz vatandaşımıza ulaşamadık ama günün ağarmasıyla birlikte bu dere boyunca arama tarama çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz."

Pehlivan, tüm kurumların ortak çalışması ve gönüllülerin de katkısıyla sel baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde, cadde ve sokaklarda gerekli temizlik çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Pehlivan'a eşlik eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu için derin üzüntü duyduğunu, tüm kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle vatandaşların yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
