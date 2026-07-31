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İzmir Foça'da orman yangını

İzmir Foça'da orman yangını
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İZMİR'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı.

İZMİR'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Foça ilçesi Atatürk Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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