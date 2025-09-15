Haberler

İzmir'den Sakarya'ya Uyuşturucu Sevkiyatı: İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'den Sakarya'ya Uyuşturucu Sevkiyatı: İki Şüpheli Tutuklandı
İzmir'den Sakarya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştiren iki şüpheli, Pamukova ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramada 2 bin 520 sentetik ecza ele geçirildi.

İzmir'den Sakarya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukova ilçesine İzmir'den otomobille uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu bir otomobil, Mekece Mahallesi mevkisi girişinde durduruldu.

Otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında 2 bin 520 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.M.Ö. (27) ve Ö.Ö. (33), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
