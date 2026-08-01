İzmir Demokrasi Üniversitesi Uzundere Yerleşkesi yeni döneme hazırlanıyor

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Uzundere Yerleşkesi'nde tamamlanan ve devam eden altyapı çalışmalarıyla sağlık bilimleri alanındaki akademik birimlerin tek kampüste toplanacağını, yerleşkenin 2026-2027 akademik yılına yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Karahasanoğlu, AA muhabirine, Uzundere Yerleşkesi'nin yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirilmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yerleşkenin 7 Eylül'de hizmete açılmasının hedeflendiğini, sağlık bilimleriyle ilgili akademik birimlerin bu kampüste faaliyet göstereceğini ifade eden Karahasanoğlu, "Sağlık bilimleri ile ilgili birimlerin burada yer almasını planlamaktayız. Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu buradaki binada hizmet verecektir." dedi.

Yerleşkede sağlık alanındaki eğitim için laboratuvar altyapısının oluşturulduğunu dile getiren Karahasanoğlu, bu laboratuvarların ilerleyen süreçte ileri düzey araştırma merkezlerine dönüştürülmesinin planlandığını ifade etti.

Üniversitenin şehir merkezi avantajını koruyarak öğrencilere güçlü bir kampüs yaşamı sunmayı hedeflediğini belirten Karahasanoğlu, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye ve kentle bütünleşmeye önem verdiklerini söyledi.

Kampüste sosyal yaşamı destekleyecek yeni projeler üzerinde çalıştıklarının altını çizen Karahasanoğlu, tiyatro ve festival gibi etkinliklerin yanı sıra çarşı ve kütüphane kurulmasının da planlandığını aktardı.

Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Uzundere Yerleşkesi'ndeki inşaat çalışmalarının süreceğini, bu anlamda kampüse katkı sunmak isteyen hayırseverleri beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu inşaatların devamı için elbette adını yaşatmak isteyen, büyüklerin adını yaşatmak isteyen, hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmak isteyen İzmirlilere, vatandaşlarımıza da kampüsümüz açıktır. Burada hayırseverlik faaliyeti bağlamında, herhangi bir şekilde bir inşaata katkı vermek isteyen, sıfırdan bir bina yapmak isteyen hayırseverler için de adlarını yaşatmak suretiyle kampüsümüzün hazır olduğunu, buna elverişli olduğunu da ifade etmek istiyorum."

İzmir Demokrasi Üniversitesinin 10 fakülte ve 12 bini aşkın öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Karahasanoğlu, tercih dönemindeki aday öğrencileri üniversiteye davet etti.

Kaynak: AA