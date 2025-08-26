İzmir'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, yakındaki bir akaryakıt istasyonu ve çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 30 dekar alan zarar gördü.

Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi yakınlarında, İzmir- Ankara kara yolu kenarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler için önce İzmir'den itfaiye takviyesi istendi. Arazinin engebeli olması üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi.

Yangının bölgedeki bir akaryakıt istasyonunu tehdit etmesi üzerine itfaiye ekipleri alevlerin istasyona ulaşmaması için seferber oldu. Söndürme çalışmaları sırasında, akaryakıt istasyonunda ve çevrede bulunanlar panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çabası sonucu alevler akaryakıt istasyonu ve çevredeki diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.