İzmir'deki üniversitelerde eğitim gören Filistinli öğrenciler, iftarı birlikte yaptı.

Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliği tarafından Bilal Saygılı Camisi bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda, aralarında Gazzeliler'in de olduğu 25 civarında Filistinli öğrenci bir araya geldi.

Caminin bahçesindeki çadırda iftar yapan öğrenciler, sohbet edip vakit geçirdi.

Derneğin Ege Temsilcisi Recep Kara, gazetecilere, Gazze'den gelen öğrencilere dernek olarak iftar verdiklerini söyledi.

İzmir'de üniversitelerde okuyan öğrencilerle iftar çadırından buluştuklarını vurgulayan Kara, "İzmirli hemşehrilerimizle beraber iftar veriyoruz. Onların bir nebze de olsa yaşadıkları sıkıntıdan kurtulmuş olmaları, birlik beraberliğimizi göstermek, onların her zaman yanlarında olduğumuzu ve destek olduğumuzu göstermek amacı taşıyor bu iftar." dedi.

Kara, en büyük dileklerinin Gazze'deki savaşın bitmesi olduğunu dile getirdi.

Gazzeli öğrenci İmad Alabadla da savaşın bitmesinin en büyük arzuları olduğunu belirterek, "Biz İzmir'de okuyan Gazzeliler olarak iftarda bir araya geldik. Ailelerimizden uzaktayız ancak burada bize çok büyük destek veriliyor. Bizi davet ettikleri için teşekkür ederiz." diye konuştu.