İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden genç kıza babasından duygusal veda

İzmir'in Torbalı ilçesindeki şırdancıda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Havin Ergin'in (17) cenazesi Menderes'e getirildi. Değirmendere Mahalle Mezarlığı'nda Havin Ergin için öğleden sonra cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Ergin'in babası Muttalip Ergin, ağabeyleri Erkan Ergin, Özkan Ergin, Özcan Ergin, Tahir Ergin ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ergin'in tabutuna beyaz bir başörtüsü serildi.

HAVİN'İN TABUTUNA SARILAN BABASI: BİR TANEM

Kılınan namazın ardından Havin Ergin, son yolculuğunu uğurlandı. Törende, gözyaşlarını tutamayan Muttalip Ergin, kızının tabutuna sarılıp, "Bir tanem" diye seslendi.

Öte yandan patlamada ölenlerden Ruken Çağur'un cenazesi de yakınları tarafından adli tıptaki otopsinin ardından teslim alınıp, toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e götürüldü.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan açıklamaya göre patlamada, Birgül Sarsılmaz (1980), Evin Aslan (1988), Dilek Bağ (2000)da hayatını kaybeden diğer isimler.