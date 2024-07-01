Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden genç kıza babasından duygusal veda

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesindeki şırdancıda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Havin Ergin'in (17) cenazesi İzmir'in Menderes ilçesine getirildi. Cenaze törenine Ergin'in ailesi ve yakınları katıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki şırdancıda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Havin Ergin'in (17) cenazesi Menderes'e getirildi. Değirmendere Mahalle Mezarlığı'nda Havin Ergin için öğleden sonra cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Ergin'in babası Muttalip Ergin, ağabeyleri Erkan Ergin, Özkan Ergin, Özcan Ergin, Tahir Ergin ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ergin'in tabutuna beyaz bir başörtüsü serildi.

HAVİN'İN TABUTUNA SARILAN BABASI: BİR TANEM

Kılınan namazın ardından Havin Ergin, son yolculuğunu uğurlandı. Törende, gözyaşlarını tutamayan Muttalip Ergin, kızının tabutuna sarılıp, "Bir tanem" diye seslendi.

Öte yandan patlamada ölenlerden Ruken Çağur'un cenazesi de yakınları tarafından adli tıptaki otopsinin ardından teslim alınıp, toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e götürüldü.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan açıklamaya göre patlamada, Birgül Sarsılmaz (1980), Evin Aslan (1988), Dilek Bağ (2000)da hayatını kaybeden diğer isimler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Menderes Torbalı Havin İzmir Olay Yaşam Güncel Haberler

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Bakmadan Geçme

Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman, nerede çekildi? TRT 1 canlı maç izle! FRANSA-BELÇİKA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Emeklilik Planı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Emeklilik Planı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! 1 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Protez tırnak ve kalıcı oje zararlı mı? Protez tırnak en fazla ne kadar kalmalı? Sürekli protez tırnak kullanmanın riskleri neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2 Temmuz Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 2 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir?
Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title