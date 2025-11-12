İzmir'deki Patlama Davasında Cezalar Açıklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, iş yeri sahibi Gülten Kul'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi, tüp firması bölge sorumlusunun cezası ise para cezasına çevrildi.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği iddia edilen tutuklu sanık Mustafa Koç, tutuksuz sanıklar lokantanın işletmecisi Gülten Kul, tüp firmasının Ege bölge sorumlusu Osman İnce katıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

İnce'nin avukatları tarafından akademisyenlerce hazırlanan bilirkişi raporları okunarak dosyaya eklendi.

Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaayı celse arasında hazırlanarak dosyaya eklendiğini söyledi.

Mütalaaya karşı avukatlar görüş bildirdi.

Mağdur ailelerden bir kısmının avukatı Mustafa Sağ, iş yerinin ruhsatı ile gaz sensörünün bulunmadığı, havalandırmanın tahta ile kapatıldığı ve yasak olmasına rağmen sanayi tüpü takılan iş yerinde tüp bayisince herhangi bir eğitim verilmeden sertifikasız kişinin tüpü değiştirmesine izin verildiğini ifade ederek, "Böyle gerçekleşen bir olaya basit taksir diyebilmenin suçların önünü açma sonucunu doğuracaktır." dedi.

Sanıklar savunma yaptı

İş yeri sahibi Kul, tüpü değiştiren Koç'un aceleci şekilde davrandığını ileri sürerek, "Yaşanan olay beni üzüyor. Keşke kontrollerini yapsaydı. Bizim havalandırmamız vardı, belediyeye de başvurumuz vardı. En doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Patlamada ben de ölebilirdim." dedi.

Mustafa Koç ise tüpü değiştirdikten sonra contasını taktığını ve bunu kontrol ettiğini öne sürerek, "Günde 2-3 defa tüp taktığım için hangi tüpün gaz kaçırıp kaçırmayacağını anlarım. Bağlantımda sorun olsaydı aynı gün akşam saatlerinde Gülten Kul sigara içmektedir, dolayısıyla o zaman patlama olurdu. Contaları her zaman sıfır olarak takıyoruz, yeni conta masrafsızdır. Belgemi alamadım ama tedbirsiz davranmadım. Benim de yakınlarım o patlamada ölebilirdi." diye konuştu.

Osman İnce, belediye yetkililerinin zamanında denetleme yapmadığına dikkati çekerek, "Uygulama yapıp kapanış verseydi bugün bu olay yaşanmazdı. Bizim servis elemanını denetleme ve yönlendirme imkanımız yok." dedi.

Son sözleri sorulan sanıklar tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan takdiri indirim uyguladığı sanıklardan Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay hapis, diğer sanık Gülten Kul'a 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, Kul'un, konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirinin devam ettiğini belirtti.

Osman İnce'ye de verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası da 364 bin lira para cezasına çevrildi.

Patlamada 2 kızını kaybeden İbrahim Savucu, duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamada, "Mahkemeleri takip ettik, herkes birbirini suçluyor. Bu konunun takipçisi olacağız, arkasını bırakmayacağız. Ciğerimiz yanıyor. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. İstinaf mahkemesi, bölge mahkemeleri, Adalet Bakanlığı... Sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

?Olay

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran 2024'te yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Gülten Kul ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen Mustafa Koç tutuklanmıştı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, LPG'de sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patladığı, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma sebep olduğu ifade edilmişti.

Bilirkişi raporu sonrası LPG dağıtıcı şirketin Ege bölge sorumlusu Osman İnce hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheliler hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Yargılama esnasında tutuklu yargılanan iş yeri sahibi Gülten Kul, tahliye edilmişti.