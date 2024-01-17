İzmir'deki Parfüm Fabrikasında Yangın: Alevler İçerisinde Dışarı Fırlayan İşçi
İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangında yaralanan 3 kişiden 1'inin alevler içerisinde dışarıya çıktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrikada parfüm üretimi sona ermiş olmasına rağmen depo olarak kullanıldığı belirtildi.
ALEVLER SARMIŞ HALDE DIŞARI FIRLADI
İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir parfüm fabrikada çıkan yangında yaralanan 3 kişiden 1'inin alevler içerisinde dışarıya çıktığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan fabrikadaki parfüm üretimine bir süre önce son verildiği, kalan parfümler ile üretimde kullanılan malzemeler için buranın depo olarak tutulduğu belirtildi. İçerideki kişilerin ise fabrika işçisi olduğu, o anda temizlik için iş yerinde bulundukları öğrenildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,