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İzmir'deki Parfüm Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 2 İşçi Yaralı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyetine son verilen bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı. Yangın sonucunda 2 fabrika yetkilisi gözaltına alındı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bir süre önce faaliyetine son verilen parfüm fabrikasında çıkan yangında yaralanan 3 işçiden Yelit Özçelik (49) de yaşamını yitirdi. Yangında ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralı diğer 2 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. 2 fabrika yetkilisi de gözaltına alındı.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'taki bir parfüm fabrikasında, dün saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken; yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Fabrikada yapılan kontrolde iş yeri çalışanı evli ve 3 çocuk babası Kadir Zor'un (43) cansız bedenine ulaşıldı. Yangında yaralanan diğer işçiler ölen Kadir Zor'un ağabeyi Mustafa Zor (45), Yelit Özçelik (49) ve Abdullah Genç (45) ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

ALEVLER SARMIŞ HALDE DIŞARI FIRLADI

Öte yandan yaralılardan 1'inin alevler içerisinde dışarıya çıktığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrikadaki parfüm üretimine bir süre önce son verildiği, kalan parfümler ile üretimde kullanılan malzemeler için buranın depo olarak tutulduğu belirtildi. İçerideki kişilerin ise fabrika işçisi olduğu, o anda temizlik için iş yerinde bulundukları öğrenildi. İlk incelemede; deodorant dolumu yapan sistemde parlama sonucu yangının çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, detaylı incelemenin sürdüğü belirtildi.

Yaralılardan Yelit Özçelik de tedavi gördüğü Bayraklı Şehir Hastanesi'nde, bu sabah yaşamını yitirdi. Böylelikle yangında ölenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu. Diğer 2 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürerken, fabrika yetkilisi M.Ü. ve B.Ç. bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ü. ve B.Ç., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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