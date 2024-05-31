İzmir'deki Ortaokula Vefat Eden Okul Müdürünün Adı Verildi
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Yeni Orhanlı Ortaokulu, bir yıl önce vefat eden okul müdürü Kamuran Başel'in adıyla anıldı. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Başel'in iyi bir idareci ve öğretmen olduğunu vurgulayarak, yeni ismin hayırlı olmasını diledi. Başel'in eşi de eşinin öğrencileriyle yakından ilgilendiğini ve adının okula verilmesinin onu her zaman yaşatacağını belirtti.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Yeni Orhanlı Ortaokuluna bir yıl önce vefat eden okul müdürü Kamuran Başel'in (54) adı verildi.
Okulda yapılan törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç, 2023 yılında yaşamını yitiren Kamuran Başel'e Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diledi.
Kamuran Başel'in iyi bir idareci ve öğretmen olduğunu anlatan Koç, "Yetiştirdiği çocuklar inşallah onun izinden gideceklerdir. Kendisini tanıdığımız için gurur duyuyoruz. Okulumuzun yeni ismi bütün Orhanlı halkımıza ve milletimize hayırlı olsun." dedi.
Kamuran Başel'in eşi Songül Başel de eşinin 18 yıl Yeni Orhanlı Ortaokulunda görev yaptığını belirtti.
Eşinin bütün öğrencileriyle yakından ilgilendiğini belirten Songül Başel, "Her öğrencisini çocuğu olarak gördü. O, öğrencilerini çok sevdi. Öğrencileri de onu çok sevdi. 18 yıldır çalıştığı bu kuruma adının verilmesi onu her zaman yaşatacaktır. Ailesi olarak eşimle her zaman gurur duyacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Konuşmaların ardından okulun tabelası indirilerek yerine Yeni Orhanlı Kamuran Başel Ortaokulu tabelası asıldı.
Törenin ardından Kamuran Başel, kabri ziyaret edilerek anıldı.