İzmir'deki Orman Yangınında 100'e Yakın Ev Zarar Gördü

İzmir'deki Orman Yangınında 100'e Yakın Ev Zarar Gördü
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İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangını, Doğankent sitesindeki yaklaşık 100 evi etkiledi. Yangında birçok vatandaş zor durumda kaldı ve yaralarını sarmak için hasar tespit çalışmaları başladı.

EN ÇOK ZARAR GÖREN YERLERDEN BİRİ DOĞANKENT SİTESİ OLDU

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayarak Seferihisar ilçesine kadar yayılan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yangınlar bölgedeki birçok eve de zarar verdi. Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde bulunan Doğankent sitesinde de 100'e yakın ev yangında zarar gördü. Ayrıca çok sayıda otomobilde de hasar oluştu. Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Zarar gören evler havadan dronla görüntülendi.

BİRİKİMLERİ İLE ALDIKLARI YAZLIKLARI YANDI

Yangında emekli öğretmen Kemal (75) ile 3 çocuk annesi ev hanımı Alime Alkan (73) çiftinin de evi yandı. Kemal Alkan, "Menderes'e kadar Seferihisar'dan bütün tepeler dumandı. Sanki gökten ateş yağmıştı. Alevler bizim siteye de sıçradı. En çok da bizim bölüme etki etti. Olay sırasında başka bir ildeydim. Gece gelebildik" dedi.

'BANA ÇOK DOKUNDU'

Alime Alkan ise "Burayı 10 yıl önce aldık, özenerek düzenledik. Emeğimiz gitti, bu bana çok dokundu. Evimiz, eşyalarımız yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Duvarlar bile yanmış" dedi.

EVLER ZARAR GÖRDÜ

Evi zarar gören bir diğer vatandaş Ali Rıza Yapar (82) ise "Yangın bu tarafa gelince siteyi terk edenler oldu. Yoğun duman olunca biz de terk ettik. Bitişiğimizdeki evler yandı. Benim evim kısmen zarar gördü. Burada 350'ye yakın hane var. 85 tane kullanılmayacak hale gelen ev var. Kısmen yanan da 35'e yakın ev bulunuyor" ifadelerini kullandı.

YABANİ HAYVANLARA CAN SUYU

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sadece yangınla değil, ormanlardaki yabani hayatın korunmasıyla da mücadele ediyor. Orman işçileri ile belediye itfaiye ekipleri, zor koşullarda susuz kalan hayvanlara da yardım eli uzatıyor. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde, bir orman işçisinin susuzluk nedeniyle zor durumda kalan yabani bir kuş ve kaplumbağaya su verdiği görüldü.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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