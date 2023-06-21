İzmir'deki Katliamla Sonuçlanan Aşkın Fotoğrafı Ortaya Çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleşen Türkmenistan uyruklu 4 kişinin öldürülmesi olayında, şüpheli Saparmurat Haliyev ile birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova'nın fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın ardından teyit edilen üç Türkmen kadının fotoğrafının ise Özbek kadınlara ait olduğu belirtildi.

KATLİAMLA SONUÇLANAN AŞKIN I

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp, cesetlerini evde derin dondurucu ve buzdolabına koyan şüpheli Saparmurat Haliyev ile kıskandığı için katliam yaptığı, 10 yıldır birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova'nın birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Korkunç cinayetlerin ardından, polisin ve komşularının 'Evet bunlar' diyerek teyit ettiği üç Türkmen kadının fotoğrafı ise Özbek kadınlara ait çıktı.

Kadir ÖZEN / İZMİR, -