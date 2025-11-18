İzmir'deki Karakol Saldırısı Soruşturmasında Yeni Gelişme... "Ebu Hanzala" Kod Adlı Halis Bayancuk Gözaltına Alındı

(İZMİR) - İzmir'de 3 polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin aralarında terör örgütü IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi "Ebu Hanzala" kod isimli Halis Bayancuk'un da yer aldığı 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Halis Bayancuk isimli şahıs İstanbul'da, Haris Karadağ isimli şahıs ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İzmir'de eylül ayında, 3 polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası alan ve terör örgütü IŞİD'in sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, "Ebu Haris" kod adlı Haris Karadağ ile "Ebu Ubeyde" kod adlı İlyas Aydın isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla; Halis Bayancuk isimli şahıs İstanbul'da, Haris Karadağ isimli şahıs ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında İlyas Aydın isimli şahsın gözaltına alınamadığı ve şahsın yurt dışında olma ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren 16 Yaşındaki Eren B, isimli şahısla olan bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.