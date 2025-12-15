Öğrencilerden uygulamalı yerli malı etkinliği

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki Mücella Bahçıvan İlkokulu'nda 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası haftası kapsamında her yöreye ait eserlerin bulunduğu stantlar kuruldu. Öğrenciler bölgelerin zengin mutfak kültürünün yanında taşınabilir kültür varlıklarını tanıma fırsatı da buldu. Bölgelere ait yöresel kıyafetleri giyerek okula gelen öğrenciler, lezzetli yiyeceklerden bazılarını elleriyle hazırladı.

Mücella Bahçıvan İlkokulu öğrencileri, her yıl Türkiye genelinde okullarda düzenlenen çeşitli aktivitelerle kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında hem yerli üretime yönelik farkındalığını arttırdı hem de bölgelerin kültürel zenginliklerini tanıdı. Yöresel kıyafetleri giyen öğrenciler hamur ve çiğ köfte de yoğururarak farklı bir deneyim yaşadı. Üçüncü sınıf öğretmeni Büşra Dinçol, 'yerli malı' denilince çocukların aklına her sene yiyeceklerin geldiğini belirtip "Biz bu sene farklı bir konsept uygulamak istedik. Bölgeleri, yöremizi, kültürümüzü çocukların daha iyi tanıması için velilerimizin de desteğiyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. 7 bölgeye ait yöresel ürünler getirdik. Güneydoğu denilince akla çiğ köfte geliyor. Ege Bölgesi'nde İzmirimizin gevreğini tanıtıyoruz. Bütün ülke simit olarak bilir ama İzmir'in gevreği farklıdır. Erken yaşta çocukların hangi bölgenin nesi ile ünlü olduğunu öğrenmesi önemli. Bu tür etkinlikler bu açıdan çok faydalı oldu, erken yaşta öğrenmelerini sağladı ve bilgiler kalıcı oldu" dedi.

Velilerden Songül Aslan, bu haftaya büyük bir coşkuyla hazırlandıklarını belirtip, "İç Anadolu'nun bamya çorbasını, Konya'nın etli ekmeğini getirdik. Manisalıyım ama içimizde o kültürleri tanıyan velilerimiz de var. Onlardan destek aldık. Bilmediklerimizi araştırdık. Çocuklar da çok heyecanlıydı" dedi.

ANADOLU KOSTÜMLERİ GİYDİLER

Öğrencilerden Talya Polat İç Anadolu Bölgesi'nin kıyafetini giydiğini dile getirerek mutlu olduğunu anlattı.

Bir diğer öğrenci Fatmanur Hanedar (8) da "Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili 7 bölgeden oluşan Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir ülkedir. Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu sergiyi gezerken yüzyıllardır oluşan mirasın esintilerini görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

4'üncü sınıf öğrencisi Ada Çavuşlar (9) ise "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni tanıtıyoruz. Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman gibi şehirleri var. Ayrıca bugün yöresel kıyafetler giydik. Yöresel eşyalar ve yöresel yemekler var. Ben de hamur yoğuruyorum. Daha önceden de bazı yemeklerini biliyordum çünkü geçen yıllarda da aynı dersi işlemiştik" diye konuştu.

Sıraç Ömür Erdem (9) da "Çiğ köfte yoğuruyorum. Elbiseleri kendim getirdim daha öncesinde araştırma yaptım. Bıyığımı annem aldı" dedi. 4'üncü sınıf öğrencisi Büşra Duran (10) da "Bugün çok heyecanlıyım. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni anlatacağım. Sabah 7.30'da kalktım, giyindim. Büyük bir hevesle hazırlandım. Arkadaşlarıma bu bölgeyi yeterince anlatmaya çalışacağım."

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)