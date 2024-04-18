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İzmir'deki fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama ve plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan metal kaplama ve plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda bulunan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı.

Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikalardaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Plastik İtfaiye İzmir Çiğli Olay Yaşam Güncel Haberler

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