İzmir'deki Bahçe Evinde Yangın: Havan ve Karadan Müdahale ile Söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alana yakın bir bahçe evinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Kozludere mevkisindeki ormanlık alana yakın noktada bulunan bir bahçe evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 uçak, helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Tamamen yanan bahçe evi kullanılamaz hale gelirken ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.