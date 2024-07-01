İzmir'de Yürüyen Merdiven Arızası: 11 Kişi Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, sabah saatlerinde üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 11 kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralananlara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; "01 Temmuz 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinde, Üçyol Metro İstasyonumuzda, ara kattan gişe seviyesine çıkıştaki yürüyen merdiven arızalanarak ters yönde hareket etmiş, merdiveni kullanan vatandaşlarımızdan 11'i hafif yaralanmıştır. Olay yerine gelen ambulans personelinin "doku zedelenmeleri' teşhisi koyduğu vatandaşlarımız; Atatürk, Bozyaka, Buca Seyfi Demirsoy ve Alsancak Devlet hastanelerine kaldırılmış, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir" denildi.

Açıklamada ayrıca Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden 1 gün önce, 30 Haziran'da yapılmış olduğu belirtilip, şu ifadelere yer verildi: "Servis/bakım tutanaklarına göre bakım saat 17.00'de tamamlanmıştır. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar; ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır."