İzmir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında trafik denetimi yapılıyor

Güncelleme:
İzmir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde sürücü belgesi kontrolü, emniyet kemeri kullanımı ve alkol ölçümleri yapılıyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özsagulu, kent genelinde 1300 trafik personelinin görev yaptığını ve tedbirlerin devam edeceğini belirtti.

İzmir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesi Alsancak Gar önünde uygulama yapıyor.

Denetimlerde sürücü belgesi kontrolü, emniyet kemeri kullanımı ile alkol ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde yaklaşık 1300 trafik personelinin görev yaptığını, vatandaşların yılbaşını güvenli ve sağlıklı şekilde geçirebilmesi için yoğun tedbirler alındığını söyledi.

Günün erken saatlerinden itibaren yılbaşı dolayısıyla yoğunluk yaşanması muhtemel noktalarda önlemler alındığını aktaran Özsagulu, "Kent merkezinde yaklaşık 230 sabit noktada trafik düzenlemesi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sahada zaman kaybetmeden seyahat etmelerini sağlıyoruz. Denetimlerimiz kazaya neden olan unsurlar üzerinde yoğunlaşıyor. Bu saatlerde ve ilerleyen saatlerde de çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde yaklaşık 600 ekibin görev yaptığını belirten Özsagulu, alkol ve hız denetimlerinin aralıksız sürdüğünü, trafik uygulamalarının yarın sabaha kadar çeşitli ilçelerde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
