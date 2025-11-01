Haberler

İzmir'de Yeşilay'dan polis okulunda "bağımlılıkla mücadele" konferansı

İzmir'de Yeşilay'dan polis okulunda 'bağımlılıkla mücadele' konferansı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi, Polis Akademisi İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda bağımlılıkla mücadele konferansı verdi.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi, Polis Akademisi İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda bağımlılıkla mücadele konferansı verdi.

Yahşi, Şehit Polis Fethi Sekin Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Yeşilay'ın çalışmalarıyla ilgili kapsamlı sunum gerçekleştirildi.

Yeşilay'ın çalışmalarını önlem, iyileştirme ve savunuculuk olarak üç ana başlıkta yürüttüğünü belirten Yahşi, şunları kaydetti:

"Kişinin bağımlılığının başlamadan önce eğitilmesi, mahremiyet içerisinde ücretsiz ve profesyonel destek sağlanması ve toplumun sağlıklı yaşam hakkını savunması açısından Yeşilay'ın işlevselliği önemlidir. İşgalin de esaretin de en zoru, en acısı bağımlılıktır. Bağımlılık benliğin işgalidir. Ayrıca bağımlılık, kendi düşmanınızı içinize yerleştirdiğiniz ve esir haline geldiğiniz bir durumdur. Bağımlılıkla mücadele özgürlüğün ilk adımıdır. Bu yüzden Yeşilay, insanı korumak, toplumu korumaktır hedefiyle yola çıkmıştır."

Polis Akademisi Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut da Yeşilay ile birlikteliğin önemini ifade ederek Yahşi'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.