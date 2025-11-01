İzmir'de Yeşilay'dan polis okulunda 'bağımlılıkla mücadele' konferansı

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi, Polis Akademisi İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda bağımlılıkla mücadele konferansı verdi.

Yahşi, Şehit Polis Fethi Sekin Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Yeşilay'ın çalışmalarıyla ilgili kapsamlı sunum gerçekleştirildi.

Yeşilay'ın çalışmalarını önlem, iyileştirme ve savunuculuk olarak üç ana başlıkta yürüttüğünü belirten Yahşi, şunları kaydetti:

"Kişinin bağımlılığının başlamadan önce eğitilmesi, mahremiyet içerisinde ücretsiz ve profesyonel destek sağlanması ve toplumun sağlıklı yaşam hakkını savunması açısından Yeşilay'ın işlevselliği önemlidir. İşgalin de esaretin de en zoru, en acısı bağımlılıktır. Bağımlılık benliğin işgalidir. Ayrıca bağımlılık, kendi düşmanınızı içinize yerleştirdiğiniz ve esir haline geldiğiniz bir durumdur. Bağımlılıkla mücadele özgürlüğün ilk adımıdır. Bu yüzden Yeşilay, insanı korumak, toplumu korumaktır hedefiyle yola çıkmıştır."

Polis Akademisi Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut da Yeşilay ile birlikteliğin önemini ifade ederek Yahşi'ye teşekkür etti.