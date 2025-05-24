İzmir'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Foça ve Urla ilçelerinde çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkıp makilik alana sıçrayan yangınla; Urla ilçesinin Gülbahçe Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
HABER: Seyfi GÜL- Dinçer Can SONER/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel