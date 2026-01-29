Haberler

İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 11 yaşındaki down sendromlu Eymen A.Ç'nin cenazesi düzenlenen törenle defnedildi. Yangının, Eymen'in çakmak ve mumlarla oynaması sonucu çıktığı belirtildi.

İzmir'in Buca ilçesinde dün evinde çıkan yangında hayatını kaybeden down sendromlu 11 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede dün çıkan yangında yaşamını yitiren down sendromlu Eymen A.Ç'nin (11) cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Buca ilçesindeki Yeşilbağlar Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eymen A.Ç'nin cenazesi, Kemalpaşa Ansızca Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede dün çıkan yangında, down sendromlu Eymen A.Ç'nin (11) hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yangın sırasında evde bulunan anne Emine Ç'nin (54) emniyetteki ifadesinde, yemek yaptığı sırada oğlunun çakmak ve mumlarla oynaması sonucu yangının çıktığını, çocuğunu odadan çıkarmaya çalıştığını ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle başarılı olamadığını, 14 yaşındaki diğer çocuğuyla evden dışarı çıktığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
