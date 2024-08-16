İzmir'de Yamanlar Dağı'nda Orman Yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler, Karşıyaka Seyir Tepesi'nin alt tarafında yer alan Karşıyaka Belediyesi'nin şantiyesi ile özel bir işletmeye bağlı ayrıştırma tesisine kadar ulaştı. Birçok iş yeri yanarken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesinin bir bölümü boşaltıldı. Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri de Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki 600 kadar sokak hayvanını tahliye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel