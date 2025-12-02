İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından "vergi denetimi iddiasıyla para talebi" haberlerine ilişkin açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Menderes ilçesinde bir akaryakıt istasyonu sahibinden vergi denetimine alınacağı iddiasıyla para talep ettiği öne sürülen şüpheli hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında, R.E'ye ait akaryakıt istasyonunun vergi denetimi kapsamına alınacağı iddiasıyla şüpheli F.A'nın para talep ettiği ve bu amaçla sahte olduğu değerlendirilen belgeler gönderdiği belirtildi.

Şüphelinin, teknik takip sırasında R.E'den para alırken suçüstü yakalandığı, F.A'nın 13 Ekim'de gözaltına alındığı, 14 Ekim'de sevk edildiği Menderes Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.

Soruşturmanın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü belirtilen açıklamada, F.A'nın "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işi gördüreceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmasının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, olayla bağlantılı kamu görevlisi olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler hakkında ise "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" uyarınca İzmir Valiliğinden soruşturma izni talep edildiği, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.