Kıbrıs Gazisi Ahmet Bacınak Son Yolculuğuna Uğurlandı
İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşamını yitiren 77 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Bacınak'ın cenazesi toprağa verildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşamını yitiren 77 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Bacınak'ın cenazesi toprağa verildi.
Kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bacınak (77) için Yakacık Mahallesi'ndeki camide cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Törene Bacınak'ın yakınları ile Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gelir, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karakaya da katıldı.
Cenaze namazını İlçe Müftüsü Muhammet Meral kıldırdı.
Bacınak'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.