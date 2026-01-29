İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları sebebiyle tüm vapur seferleri saat 18.30 itibarıyla iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada iptallerin nedeni belirtildi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel