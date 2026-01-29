Haberler

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

Güncelleme:
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları sebebiyle tüm vapur seferleri saat 18.30 itibarıyla iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada iptallerin nedeni belirtildi.

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

