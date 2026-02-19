Haberler

İzmir'de Vali Elban ilk iftarı şehit yakınları ve gazilerle yaptı

Güncelleme:
RAMAZAN ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle birlikte yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Vatan söz konusu olduğunda canını, her şeyini feda etmeye hazır bir millet olması lazım. Allah'a hamd olsun ki biz böyle bir milletiz" dedi.

İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası' iftar programına İzmir Valisi Süleyman Elban ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Semazenlerin gösterisi ve ilahi dinletisinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında ilk oruçlar açıldı. İftarın ardından açıklamalarda bulunan Valisi Elban, "Bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Millet'in Evinde Cumhurbaşkanımız şehit ailelerimize, gazilerimize ve yakınlarına ev sahipliği yapıyor ve onlar da ilk iftarını yapıyorlar. Biz de sizlerle ilk iftarı birlikte yapıyoruz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.

'EŞİ BENZERİ OLMAYAN TOPRAK PARÇASINDA YAŞIYORUZ'

'Dünyada eşi benzeri olmayan bir toprak parçasında yaşıyoruz' diyen Elban, "Öyle bir toprak parçası ki bunun adı dünyada çok az adlandırılan, bizim iliklerimize kadar yaşadığımız kavram olan vatandır. Toprak parçasını vatan yapmamız için toprağın harcında şehit kanı olması lazım. O toprakları mücadeleyle almanız lazım. Mücadeleyle almak da yetmiyor kan vererek, can vererek o toprakları korumanız lazım. Vatan söz konusu olduğunda canını, her şeyini feda etmeye hazır bir millet olması lazım. Allah'a hamd olsun ki biz böyle bir milletiz. Şu milletin ailesinde, terörden, Kıbrıs'tan, Kore'den, Kurtuluş Savaşı'ndan, Çanakkale'den, 1'inci Dünya Savaşı cephelerinden şehit olmayan, gazilik mertebesine yetişmeyen bir hane yoktur. Şehit ailesi dediğimizde, gazi dediğimizde aslında herkes birbirine kendini anlatıyor. Tek farkı bazılarımızın şehadeti ve gaziliği daha eski, bazılarımızınki daha yeni. Hepsi bu ülkenin toprağına toprak olmuş, harcına harç olmuş. Bu güzel vatanın vatan olmasına, bu yüce devletin ilelebet payidar kalmasına, bu şanlı bayrağımızın göklerde nazlı nazlı dalgalanması ve kutsal ezanımızın mübarek minarelerde sürekli dalgalanmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber: Tolga TAHÇI –Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
