İzmir'de evde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu iki zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Emniyet ekipleri, evde tespit edilen sera düzeneğinde uyuşturucu malzemeleri ve tarım ilaçları ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Kozağaç Mahallesi'ndeki bir evde sera düzeneği kurarak uyuşturucu yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan F.İ. ve Ö.F.Ç'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kozağaç Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine düzenlediği baskında, sera düzeneği tespit etmiş, aramada 331 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, hassas terazi ile uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan malzeme ve tarım ilaçları ele geçirilmiş, İran uyruklu zanlılar F.İ. ve Ö.F.Ç'yi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden F.İ'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgusunda güveni kötüye kullanma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından arandığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
