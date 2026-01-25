Haberler

Gaziemir'de evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 637 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emrez ve Göksu mahallelerindeki İ.A. ile F.A'nın evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine adreslere baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 637 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
