İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Gaziemir ilçesinde yapılan operasyonda iki zanlı uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla gözaltına alındı, 894 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emrez Mahallesi'ndeki iki evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 894 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda S.Y. ve T.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel