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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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İzmir'in Kiraz ilçesinde 13 kilo 400 gram esrar, 280 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde 13 kilo 400 gram esrar, 280 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen adrese baskın düzenledi.

Aramalarda 13 kilo 400 gram esrar, 280 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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