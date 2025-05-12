İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 1-10 Mayıs'ta Çiğli, Kiraz, Menderes, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Aramalarda 3 litre likit esrar, 407 gram esrar, 250 gram kokain, 130 gram sentetik uyuşturucu, 324 sentetik hap, 955 kök Hint keneviri, 3 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 44 av tüfeği kartuşu, 77 fişek, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 380 lira ve 2 çeyrek altın ele geçirildi.

Ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.