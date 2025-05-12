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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
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İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheliden 7'si tutuklandı. Jandarma, çeşitli adreslere baskın düzenleyerek çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 1-10 Mayıs'ta Çiğli, Kiraz, Menderes, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Aramalarda 3 litre likit esrar, 407 gram esrar, 250 gram kokain, 130 gram sentetik uyuşturucu, 324 sentetik hap, 955 kök Hint keneviri, 3 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 44 av tüfeği kartuşu, 77 fişek, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 380 lira ve 2 çeyrek altın ele geçirildi.

Ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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