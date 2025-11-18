İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 974 Hap Ele Geçirildi
Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satıcısı H.D. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 974 uyuşturucu hap bulundu.
İzmir'in Buca ilçesinde evinde uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında takibe alınan H.D'nin (55) İnönü Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Aramalarda 974 uyuşturucu hap ele geçirildi, H.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel