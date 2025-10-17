İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 76 Bin Hap Ele Geçirildi
Buca'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 76 bin 838 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 76 bin 838 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Bornova ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla H.Ö'nün Buca'daki evine baskın düzenledi.
Adresteki aramada, 76 bin 838 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel