İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 76 Bin Hap Ele Geçirildi

Buca'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 76 bin 838 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Bornova ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla H.Ö'nün Buca'daki evine baskın düzenledi.

Adresteki aramada, 76 bin 838 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
