Haberler

İzmir'de Narkotik Operasyonu: 654 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Narkotik Operasyonu: 654 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen Narkokapan-İzmir operasyonunda 654 kişi tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

İZMİR merkezli 11 ilde düzenlenen Narkokapan- İzmir operasyonunda 654 şüpheli tutuklandı, 51 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 başsavcı vekili ve 14 savcıyla tarafından ' Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin; WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde talebinde bulunan kullanıcılarla irtibat kurdukları, satış faaliyetlerini bu platformlar aracılığıyla organize ettikleri tespit edildi.

4 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 19 Ocak'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu olduğu belirtilen Narkokapan-İzmir düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan şüpheliler, kollukta işlemleri sona erdikten sonra parça parça adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 654'ü tutuklanırken, 51 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜBİRLİK EVLER VE KURYELER KULLANILMIŞ

Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini belirli bir adrese bağlı kalmaksızın, farklı yer ve mekanlarda, günübirlik olarak kiralanan evlerde gerçekleştirdikleri; kuryeler aracılığıyla uyuşturucu maddeleri alıcılara ulaştırdıkları vurgulandı. Şüphelilerin okul, yurt ve benzeri alanlarda yaşı küçük kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları, böylelikle uyuşturucu madde kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıkları belirlendi. Uyuşturucu madde kullananların da yine internet tabanlı uygulamalar üzerinden uyuşturucu ticareti yapan kişilere ulaştıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti