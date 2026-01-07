Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Bayraklı ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan S.Y. isimli şüpheli, yapılan aramada 650,94 gram kokain ve 547,34 gram sıvı amonyakla gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüphe üzerine S.Y'yi (32) durdurdu.

Şüphelinin üzerinde ve yanında bulunan poşetlerde yapılan aramada, toplam 650,94 gram kokain ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 547,34 gram sıvı amonyak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
