Depoyu Hint keneviri serasına çeviren 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Kınık ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 6 kilo 668 gram esrar ile 53 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, depoyu Hint keneviri yetiştirilmek üzere seraya dönüştürdüğü belirlendi.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Kınık'ta bir depoda uyuşturucu madde üretildiği tespit edildi. Önceki gün operasyon düzenlenen depodaki aramada; 6 kilo 668 gram esrar, 53 kök Hint keneviri, 1 pompalı tüfek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Deponun, Hint keneviri yetiştirilmek üzere seraya dönüştürüldüğü belirlendi. Şüpheliler S.O. ve T.T., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. (DHA

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı