İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

İZMİR'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bornova ilçesindeki bir kargo firmasındaki bir gönderide yapılan aramada 7 kilo 844 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 66 bin 800 adet sentetik ecza hap, ruhsatsız 2 tabanca ve bu tabancaya ait mermi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Bayraklı'daki bir apartmana düzenlenen operasyonda ise asansör boşluğuna saklanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.