İzmir'de 356 bin sentetik ecza hap ele geçirildi; 3 tutuklama

Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 356 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu yakalanan şüphelilerin uyuşturucu dağıtımı yaptığı tespit edildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 356 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Buca ilçesinde bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımımın yapılacağı belirlendi. Önceki gün söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada; 356 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler E.Z., M.A.G. ve O.A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
