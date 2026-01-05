Haberler

Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan sevgililere gözaltı

Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan sevgililere gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonda, otomobilde uyuşturucu ile yakalanan U.T. ve B.I. gözaltına alındı. Ekipler, 92,20 gram kokain, 67 uyuşturucu hap ve diğer suç unsurlarını ele geçirdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde otomobilde uyuşturucu ile yakalanan U.T. (35) ve sevgilisi B.I. (31) gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti ile mücadele' kapsamında çalışma yaptı. Bu kapsamda takibe alınan U.T. ve sevgilisi B.I.'nın uyuşturucu sattığı belirlendi. Şüphelilerin otomobili, önceki gün durdurulup arandı. Ekiplerin aramasında 18 parça halinde paketlenmiş 92,20 gram kokain, hassas terazi, 67 uyuşturucu hap, 4,90 gram esrar, 25 tabanca mermisi ve 7 bin 800 TL ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı

Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı

Düşen koltuk hayattan kopardı, sanıklar mahkemede suçu Ebrar'a attı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu