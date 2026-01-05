Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan sevgililere gözaltı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde otomobilde uyuşturucu ile yakalanan U.T. (35) ve sevgilisi B.I. (31) gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti ile mücadele' kapsamında çalışma yaptı. Bu kapsamda takibe alınan U.T. ve sevgilisi B.I.'nın uyuşturucu sattığı belirlendi. Şüphelilerin otomobili, önceki gün durdurulup arandı. Ekiplerin aramasında 18 parça halinde paketlenmiş 92,20 gram kokain, hassas terazi, 67 uyuşturucu hap, 4,90 gram esrar, 25 tabanca mermisi ve 7 bin 800 TL ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.