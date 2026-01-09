Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 108 bin 492 sentetik ecza ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar ve yüksek miktarda nakit para da ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hilal Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 108 bin 492 sentetik ecza, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile 75 bin 100 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.P. (28), F.B. (29) ve N.K. (41) hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Haberler.com

