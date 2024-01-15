İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 107 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 107 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yaklaşık 3 ay süren takip ve çalışma sonucu bu sabah harekete geçildi. Özel harekat polisi, narkotik köpekleri ve helikopter destekli 200 ekibin katılımıyla şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskında, 107 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin ve hap başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca 6 pompalı tüfek, 7 tabanca, kılıç, 84 tabanca/tüfek fişeği ve hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerini sürdüğü bildirildi.