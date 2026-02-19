Haberler

İzmir'de iş yerinde 105 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Güncelleme:
Gaziemir'de düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 105 bin 270 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 105 bin 270 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emrez Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda adreste yapılan aramalarda 1 hassas terazi ile 105 bin 270 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 7 gözaltına alındı.

Kaynak: AA " / " + Mustafa Güngör -
