İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilo Kokain ve 2,5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İZMİR'de polisin, durdurduğu iki ayrı otomobilde yapılan aramada toplam 1 kilo 552 gram kokain ile 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki polis ekipleri, önceki gün ilçede uyuşturucunun taşındığı otomobili durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Poine' ile yapılan aramada 1 kilo 552 gram kokain ele geçirildi. Otomobildeki S.M. gözaltına alındı.

Aynı gün bir başka otomobil daha yine polis ekipleri tarafından durdurulup kontrol edildi. Otomobilde yapılan aramada 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki E.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler S.M. ve E.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.