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Konak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen adreslere baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 29,5 gram sentetik ecza, 1,4 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza maddesi, hassas terazi, ruhsatsız 6 tabanca, 8 şarjör, 10 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 675 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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